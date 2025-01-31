Туреччина

Досвідчений опорник продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Опорний півзахисник Тарас Степаненко перебрався з Шахтаря до Еюпспора, передає офіційний сайт турецького клубу.

Степаненко: Ще пограю у футбол, а потім побачимо

Контракт із 35-річним українцем розраховано до кінця червня 2026 року. За даними transfermarkt, трансфер відбувся на правах вільного агента.

Нагадаємо, із літа 2010 року Степаненко виступав за Шахтар, провівши 439 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 30-ма голами. Із "гірниками" Тарас здобув 25 трофеїв.

Раніше спортивний директор донецького клубу Дарійо Срна повідомив, чи планується пошук заміни опорнику на трансферному ринку.

Понад тижнем раніше, а саме 22 січня, із Шахтаря до турецької Суперліги перебрався й центрфорвард Данило Сікан.