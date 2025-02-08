Туреччина

Сума трансферу 29-річного поляка не розголошується.

Галатасарай незабаром може підписати півзахисника Ланса Пшемислава Франковські. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу погодило з 29-річним поляком контракт до літа 2028 року.

При цьому сума потенційного трансферу не розголошується, а контракт футболіста із французьким клубом розрахований до літа 2028 року.

Нинішнього сезону Франковські провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.

Після 21 туру Галатасарай лідирує у турецькій Суперлізі, випереджаючи Фенербахче на шість балів. Ланс іде на шостому місці у Лізі 1 після 20 турів.