Туреччина

Португальця звинувачують у расистських висловлюваннях після стамбульського дербі.

Галатасарай на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій розкритикував головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью після очного матчу чемпіонату Туреччини, який закінчився внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, після гри португальський фахівець заявив, що представники тренерського штабу Галатасарая стрибали як мавпи. Також Жозе образив турецьких арбітрів.

"З самого початку роботи в Туреччині головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно виступав з принизливими заявами на адресу турецького народу.

Цього разу його висловлювання перейшли від аморальних коментарів до нелюдської риторики.

Ми офіційно заявляємо про свій намір порушити кримінальну справу у зв'язку з расистськими висловлюваннями Жозе Моурінью, а також надіслати офіційні скарги до УЄФА та ФІФА", — йдеться у заяві Галатасарая.

Також свій коментар з цього приводу дав головний тренер Галатасарая Окан Бурук, який висміяв поведінку Моурінью.

"Моурінью дуже довго плакав! Він славиться тим, що плаче. Він пішов у суддівську кімнату і нив там! Та й нехай собі плаче", — наводить слова Бурука Hurriyet.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Галатасарай – Фенербахче.