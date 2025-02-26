Туреччина

Івуарієць став на захист спеціаліста, під керівництвом якого представляв Челсі.

Легенда Челсі й збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба дав свій коментар щодо заяви Галатасарая про поведінку головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью.

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Після стамбульського дербі "жовто-червоні" звинуватили спеціаліста в расизмі, заявивши про свої наміри порушити кримінальну справу та надіслати до УЄФА й ФІФА офіційні скарги.

"Любий Галатасарай. Ви знаєте, як я пишався тим, що носив жовто-червону футболку та любив найтитулованіший клуб Туреччини. Всі ми знаємо, яким пристрасним і гарячим може бути це суперництво, і мені пощастило відчути його на собі. Я бачив нещодавні коментарі щодо Жозе Моурінью. Повірте мені, коли я скажу, що знаю Жозе 25 років, і він — не расист, історія це підтверджує. Давайте зосередимося на матчах, підтримаємо наших блискучих "левів" і виграємо лігу, щоб наблизитися до п'ятої зірки [на логотипі]. Як мій "тато" може бути расистом? Ну ж бо, хлопці", — написав Дрогба на своїй сторінці в X.

Колишній центрфорвард виступав за Галатасарай із січня 2013 року до липня 2014-го. На його рахунку 20 голів і 13 асистів у 53-х матчах усіх турнірів. Із клубом він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Туреччини.

Під керівництвом Моурінью івуарієць провів 187 поєдинків за Челсі (всі турніри), відзначившись 73 голами й 35 асистами.