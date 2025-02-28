Туреччина

Скандал набирає обертів.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью подав позов до суду на Галатасарай. Про це повідомляє офіційний сайт "канарок".

Фенербахче оголосив, що головний тренер команди хоче домогтися відшкодування моральної шкоди після того, як його звинуватили в расизмі та неповазі до турецького народу за слова "стрибали як мавпи".

Зазначається, що португальський фахівець хоче отримати 1 907 000 лір (трохи більше 50 тисяч євро) "за посягання на його особисті права".