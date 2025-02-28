Туреччина

Португалець знову в епіцентрі скандалу.

Федерація футболу Туреччини дискваліфікувала керманича Фенербахче Жозе Моурінью.

За підсумками матчу турецької Суперліги з Галатасараєм (0:0) Моурінью сказав:

"Весь їхній тренерський штаб стрибав, наче мавпи. Якби матч обслуговував турецький рефері, він би одразу дав жовту картку, і мені довелося б знімати гравця з поля вже на першій хвилині", – сказав Жозе.

Також у федерації заявили про образливі висловлювання Моурінью на адресу четвертого арбітра поєдинку.

Фахівець пропустить чотири матчі за участю своєї команди. Окрім того, Моурінью має сплатити штраф у 35 тисяч фунтів стерлінгів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Галатасарай – Фенербахче.