Португалець знову в епіцентрі скандалу.
Жозе Моурінью, getty images
28 лютого 2025, 08:22
Федерація футболу Туреччини дискваліфікувала керманича Фенербахче Жозе Моурінью.
За підсумками матчу турецької Суперліги з Галатасараєм (0:0) Моурінью сказав:
"Весь їхній тренерський штаб стрибав, наче мавпи. Якби матч обслуговував турецький рефері, він би одразу дав жовту картку, і мені довелося б знімати гравця з поля вже на першій хвилині", – сказав Жозе.
Також у федерації заявили про образливі висловлювання Моурінью на адресу четвертого арбітра поєдинку.
Фахівець пропустить чотири матчі за участю своєї команди. Окрім того, Моурінью має сплатити штраф у 35 тисяч фунтів стерлінгів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Галатасарай – Фенербахче.