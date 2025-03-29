Туреччина

Українець відзначився в матчі чемпіонату Туреччини.

У 29-му турі турецької Суперліги Трабзонспор приймав Гезтепе на домашньому стадіоні.

Батагов не зміг взяти участі в матчі через травму. Сікан розпочав матч з лави запасних, з'явившись на полі на 67-й хвилині. А Зубков розпочав матч у старті. На 32-й хвилині Олександр відзначився забитим м'ячем, рівно через хвилину після пропущеного, коли Ромуло реалізував пенальті.

Цей гол став другим для Зубкова у футболці Трабзонспору. Крім того, на рахунку Олександра є результативна передача. Загалом за турецьку команду українець вже зіграв вісім матчів.

Попри бадьорий перший тайм, до кінця зустрічі команди так і не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами. 1:1.

Після 29 турів Трабзонспор на дев'ятій сходинці, Гезтепе — шостий.