Туреччина

Але ніхто нікуди не квапиться — у контракті тренера шалені відступні.

Досвідчений португальський фахівець Жозе Моурінью очолив турецький Фенербахче лише влітку минулого року, проте навіть за такий короткий час уже встиг кілька разів потрапити до скандальних ситуацій.

Остання з них виходить за будь-які межі — керманич "канарок" схопив за ніс тренера Галатасарая Окана Бурука після програного Міжконтинентального дербі в чвертьфіналі Кубка Туреччини (1:2).

За це його можуть дискваліфікувати на десять матчів внутрішньої першості.

На тлі цього можливого покарання у керівництва Фенербахче з’явились сумніви в доцільності подальшої роботи Моурінью на чолі колективу.

Відповідно до інформації місцевих джерел, деякі представники правління "канарок" безпосередньо закликали клуб розірвати контракт із тренером.

Проте є важливий нюанс — угода у випадку дострокового припинення передбачає компенсацію на користь тренера в розмірі 40 млн євро.

Тим часом уже з’явились перші претенденти на "Особливого", у випадку його звільнення.