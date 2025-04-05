Але ніхто нікуди не квапиться — у контракті тренера шалені відступні.
Жозе Моурінью, Getty Images
05 квітня 2025, 09:29
Досвідчений португальський фахівець Жозе Моурінью очолив турецький Фенербахче лише влітку минулого року, проте навіть за такий короткий час уже встиг кілька разів потрапити до скандальних ситуацій.
Остання з них виходить за будь-які межі — керманич "канарок" схопив за ніс тренера Галатасарая Окана Бурука після програного Міжконтинентального дербі в чвертьфіналі Кубка Туреччини (1:2).
За це його можуть дискваліфікувати на десять матчів внутрішньої першості.
На тлі цього можливого покарання у керівництва Фенербахче з’явились сумніви в доцільності подальшої роботи Моурінью на чолі колективу.
Відповідно до інформації місцевих джерел, деякі представники правління "канарок" безпосередньо закликали клуб розірвати контракт із тренером.
Проте є важливий нюанс — угода у випадку дострокового припинення передбачає компенсацію на користь тренера в розмірі 40 млн євро.
Тим часом уже з’явились перші претенденти на "Особливого", у випадку його звільнення.