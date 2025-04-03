Португалець може отримати жорстке покарання.
Жозе Моурінью, getty images
03 квітня 2025, 17:50
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью може отримати дискваліфікацію на 10 матчів, повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, після матчу з Галатасараєм (1:2) Жозе схопив за ніс тренера суперників Окана Бурука і той впав на газон. За це Моурінью отримав вилучення.
Тепер фахівець чекає на вердикт щодо покарання. Інцидент можуть кваліфікувати як неспортивну поведінку. У такому разі Моурінью може отримати до трьох матчів дискваліфікації та штраф у розмірі від 50 до 100 тисяч турецьких лір. Або, найімовірніше, португалець отримає дискваліфікацію.
В поточному сезоні Фенербахче належить зіграти дев'ять матчів.
Раніше Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації за расизм у бік арбітрів.