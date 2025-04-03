Туреччина

Португалець може отримати жорстке покарання.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью може отримати дискваліфікацію на 10 матчів, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, після матчу з Галатасараєм (1:2) Жозе схопив за ніс тренера суперників Окана Бурука і той впав на газон. За це Моурінью отримав вилучення.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı.



pic.twitter.com/lkstmclnQ8 — Gündem 7x24 (@gundem7x24) April 2, 2025

Тепер фахівець чекає на вердикт щодо покарання. Інцидент можуть кваліфікувати як неспортивну поведінку. У такому разі Моурінью може отримати до трьох матчів дискваліфікації та штраф у розмірі від 50 до 100 тисяч турецьких лір. Або, найімовірніше, португалець отримає дискваліфікацію.

В поточному сезоні Фенербахче належить зіграти дев'ять матчів.

Раніше Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації за расизм у бік арбітрів.