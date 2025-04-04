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Португалець може очолити "селесао".

Головний тренер стамбульського Фенербахче знаходиться в шорт-листі кандидатів на посаду головного тренера збірної Бразилії. Про це повідомляє ge.globo.

За інформацією джерела, конфедерація футболу Бразилії визначила чотирьох основних претендентів на заміну раніше звільненого Дорівала Жуніора. Ними стали головний тренер бразильського Палмейраса Абел Феррейра, керманич Реал Мадрид Карло Анчелотті, наставник Аль-Хіляля Жорже Жезуш та Жозе Моурінью з Фенербахче.

Зазначається, що найбільше шансів очолити збірну Бразилії має головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш, у якого в травні спливає термін трудової угоди з саудівським клубом.

Раніше повідомлялося, що Жорже Жезуш готовий очолити збірну Бразилії.