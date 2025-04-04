Туреччина

Ніс турецького фахівця потрапив в халепу.

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук прокоментував сутичку з наставником Фенербахче Жозе Моурінью. Його слова наводить BBC.

"Між мною і Моурінью нічого не сталося. Він вщипнув мене ззаду за ніс, і я злегка подряпався.

Звичайно, це було не дуже красиво й елегантно з його боку. Варто очікувати, що тренери поводитимуться більш адекватно в подібних ситуаціях. Не буду перебільшувати проблему, проте це був не найкращий вчинок", — сказав Бурук.

Нагадаємо, після матчу з Галатасараєм (1:2) Жозе Моурінью схопив за ніс тренера суперників Окана Бурука і той впав на газон. За це "Особливий" отримав вилучення.

Раніше повідомлялося, що Моурінью може отримати дискваліфікацію на 10 матчів за те, що схопив за ніс Бурука.