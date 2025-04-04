Ніс турецького фахівця потрапив в халепу.
Сутичка Моурінью та Бурука, getty images
04 квітня 2025, 17:15
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук прокоментував сутичку з наставником Фенербахче Жозе Моурінью. Його слова наводить BBC.
"Між мною і Моурінью нічого не сталося. Він вщипнув мене ззаду за ніс, і я злегка подряпався.
Звичайно, це було не дуже красиво й елегантно з його боку. Варто очікувати, що тренери поводитимуться більш адекватно в подібних ситуаціях. Не буду перебільшувати проблему, проте це був не найкращий вчинок", — сказав Бурук.
Нагадаємо, після матчу з Галатасараєм (1:2) Жозе Моурінью схопив за ніс тренера суперників Окана Бурука і той впав на газон. За це "Особливий" отримав вилучення.
Раніше повідомлялося, що Моурінью може отримати дискваліфікацію на 10 матчів за те, що схопив за ніс Бурука.