Україна

Український форвард може повернутись на батьківщину.

Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може залишити грецький клуб у літнє трансферне вікно і навіть опинитися в Україні. Про це повідомляє SPORT24.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного гравця збірної України зацікавлені донецький Шахтар та турецький Трабзонспор, де виступають кілька українців.

Зазначається, що переговорів щодо футболіста між клубами поки не було, але все може змінитися незабаром.

Також видання додає, що головний тренер клубу Хосе Луїс Менділібар розраховує на гравця у наступному сезоні, після того, як він покращив свої показники і завдяки цьому частіше з'являється на полі.

Нинішнього сезону Яремчук провів 28 матчів, у яких забив вісім голів та зробив два асисти. При цьому сім голів він забив у другій половині сезону.