Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков потрапив до символічної збірної 31-го туру чемпіонату Туреччини, отримавши високу оцінку за свій виступ.

Український футболіст заробив 8.6 балів за версією статистичного порталу Sofascore, що стало однією з найкращих оцінок серед гравців туру.

Найкращим гравцем туру був визнаний форвард Еюспора Емре Акбаба.

Нагадаємо, Зубков оформив дубль у ворота Різерспора.