Українець отримав високу оцінку за виступ у матчі 31-го туру чемпіонату Туреччини.
Олександр Зубков, Getty Images
15 квітня 2025, 14:41
Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков потрапив до символічної збірної 31-го туру чемпіонату Туреччини, отримавши високу оцінку за свій виступ.
Український футболіст заробив 8.6 балів за версією статистичного порталу Sofascore, що стало однією з найкращих оцінок серед гравців туру.
Найкращим гравцем туру був визнаний форвард Еюспора Емре Акбаба.
Нагадаємо, Зубков оформив дубль у ворота Різерспора.