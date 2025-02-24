Ігор Михайлович — про гру Динамо.
ІГОР СУРКІС, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
24 лютого 2025, 15:00
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу над Карпатами (2:0) в матчі УПЛ та розповів про те, як грали герої матчу.
"Команда нормально грала, мала забивати ще в першому таймі, і тоді було б значно легше.
Динамо біжить? Динамо біжить. Ми провели гарні збори, що тривали майже два місяці. Добре підготувалися, ротація є, глибина складу. Тому я розумію, що ми на правильному шляху.
Як оціню виступи Ваната і Михайленка? Ванат – це взагалі наша зірочка. Михайленко – наш вихованець, який пограв в Олександрії під керівництвом дуже хорошого тренера, який його навчив усього, що потрібно робити у футболі. Він грає дуже добре, у нього теж велике майбутнє", — сказав Суркіс.
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