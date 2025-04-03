Україна

Представник футболіста прокоментував останні чутки.

Український нападник київського Динамо Владислав Ванат минулого сезону став найкращим бомбардиром української Прем’єр-ліги, і з поточним показником у 13 голів та дві гольові передачі має всі шанси повторити це досягнення вже за підсумками цієї кампанії.

І коли 23-річний виконавець демонструє подібну стабільну результативність, то до нього автоматично збільшується рівень уваги клубів із провідних європейських чемпіонатів.

Агент Ваната Вадим Шаблій у своєму останньому інтерв’ю розповів про зацікавленість у послугах власного клієнта.

"Адаптивність зараз є досить важливою навичкою у футболі, тому я вважаю, що чим молодший гравець, тим легше йому інтегруватись і підлаштуватись під стиль гри, який потрібен команді.

Ванат у такому випадку може успішно грати як у Серії А, так і в англійській Прем'єр-лізі.

Його перехід до тієї чи іншої ліги буде залежати від того, який клуб запропонує йому найкращі умови для розвитку і найкращу можливість реалізувати свій потенціал.

Також умови потенційного клубу повинні відповідати трансферним вимогам його нинішньої команди, київського Динамо", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс високо оцінив прогрес свого підопічного.