Україна

Конфлікт стався на тлі жарту Ваната.

Капітан Динамо Київ Андрій Ярмоленко висловився щодо скандалу, який виник між Артемом Мілевським та Владиславом Ванатом.

"Слідкував за цим в інтернеті. Але я вважаю, що вони два дорослих чоловіки, і якщо вони мають один до одного претензії, то можуть зателефонувати один одному та вирішити все. У кожного різне почуття гумору, але, думаю, і наскільки я знаю, вони все владнали й жодних проблем у них немає", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Владислав пожартував про Мілевського, а Артем жорстко відреагував на жарт.

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