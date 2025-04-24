Шикарний гол українця поставив крапку в матчі.
Олександр Зубков, Getty Images
24 квітня 2025, 22:37
Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відзначився забитим м’ячем у матчі півфінальної стадії Кубка Туреччини проти Гезтепе.
Українець забив на етапі, коли його команда вже вела з рахунком 1:0, чим допоміг зміцнити перевагу Трабзонспора. Це другий гол Зубкова в цьогорічному розіграші Кубка.
Трабзонспор переміг 2:0 та у фіналі зіграє з Галатасараєм. Вирішальний матч відбудеться 14 травня.
Загалом у поточному сезоні Зубков провів 13 матчів за турецький клуб, у яких забив шість м’ячів та віддав одну результативну передачу.