Туреччина

Шикарний гол українця поставив крапку в матчі.

Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відзначився забитим м’ячем у матчі півфінальної стадії Кубка Туреччини проти Гезтепе.

Українець забив на етапі, коли його команда вже вела з рахунком 1:0, чим допоміг зміцнити перевагу Трабзонспора. Це другий гол Зубкова в цьогорічному розіграші Кубка.

Трабзонспор переміг 2:0 та у фіналі зіграє з Галатасараєм. Вирішальний матч відбудеться 14 травня.

Загалом у поточному сезоні Зубков провів 13 матчів за турецький клуб, у яких забив шість м’ячів та віддав одну результативну передачу.