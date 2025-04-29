Туреччина

Два футболісти Трабзонспора отримали високу оцінку за свої виступи в 33-му турі турецької Суперліги, включаючи перший результативний дубль Сікана за новий клуб.

Два українці Трабзонспора, Данило Сікан та Олександр Зубков, потрапили до символічної збірної 33-го туру турецької Суперліги за версією статистичного порталу Sofascore.

Обидва футболісти отримали високу оцінку за свої виступи – 8.6 та 8.5 балів відповідно. Найкращим гравцем туру став форвард Бешикташа Чіро Іммобіле, якому присудили 9.3 бали.

Для Данила Сікана цей матч став особливо значущим, оскільки він відзначився дублем та асистом — це його перші результативні дії за Трабзонспор після переходу з Шахтаря. Олександр Зубков, своєю чергою, забив свій 7-й гол за турецький клуб, а також записав на свій рахунок дві результативні передачі.