Іспанія

Ще один дзвіночок для українського воротаря Андрія Луніна.

Мадридський Реал планує продовжити контракт зі своїм основним воротарем Тібо Куртуа. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" задоволене виступами 32-річного бельгійця і вважають його недоторканним першим номером команди.

Діючий контракт Тібо розрахований до літа 2026 року і Реал готовий його продовжити ще на два роки, навіть незважаючи на те, що іншим футболістам старше 30 років завжди пропонувалися однорічні угоди.

Таким чином, це ще один дзвіночок для українського воротаря Андрія Луніна, до якого за чутками ЗМІ є інтерес від інших клубів. Якщо Андрій залишить Реал, це також прибере напруженість питання про воротарів перед кожною грою.

Цього сезону Куртуа провів 43 матчі, з яких 14 на нуль при 48 пропущених м'ячах.