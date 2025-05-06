Український форвард Трабзонспору відзначився голом у виїзному матчі 34-го туру Суперліги Туреччини та пояснив свою заміну як тактичну через жовту картку.
Данило Сікан, Getty Images
06 травня 2025, 15:56
Нападник збірної України Данило Сікан продовжує демонструвати результативність у складі Трабзонспору. У 34-му турі турецької Суперліги форвард забив єдиний гол команди в матчі проти Касимпаші, що завершився з рахунком 1:1.
Після гри українець поділився своїми враженнями:
"Ми знали, що це буде дуже складний матч. Виїзні ігри не бувають легкими. У другому таймі ми діяли краще, могли забити другий гол. Ми завжди прагнемо перемагати й тішити вболівальників, але сьогодні все пішло не за планом", — сказав Сікан.
Також Данило пояснив свою заміну після перерви:
Я отримав жовту картку ще у першому таймі, тому тренер прийняв тактичне рішення, щоб уникнути ризику", — додав він в коментарі Günebakış Gazetesi.
Це вже третій гол Данили Сікана в 14 матчах за турецький клуб. До того ж у нього є дві результативні передачі в активі.