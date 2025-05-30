Туреччина

Українець провів черговий запальний матч в турецькій Суперлізі.

В рамках 38-го туру турецької Суперліги Трабзонспор на виїзді переміг Антальяспор (2:0).

В стартовому складі "чорноморців" вийшов український вінгер Олександр Зубков. Саме він став героєм цієї зустрічі. 28-річний гравець спочатку відзначився забитим м'ячем на 55-й хвилині матчу. А вже за дві хвилини Олександр асистував Джону Лундстрему.

Зазначимо, що на в середині другого тайму на полі з'явився український нападник Трабзонспора Данило Сікан, замінивши свого співвітчизника Зубкова.

Цього сезону Олександра Зубков відіграв за Трабзонспор 20 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.