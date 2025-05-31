Туреччина

Український форвард не допоможе збірній на турнірі у Канаді.

Нападник Трабзонспора Данило Сікан розповів про виклик до збірної України на товариський турнір у Канаді, на який він зможе потрапити через проблеми з візою.

"У мене просто не готова була віза. Мене, в принципі, викликали. Фізично я не встиг зробити паспорт новий. Не так це легко з Туреччини зробити.

У мене два паспорти закінчились. Я приїхав і одразу почав робити новий паспорт. Просто не встиг. Викликали, так. Я робив візу. Я просто не встиг.

Подзвонив адміністратор, сказав, що з паспортом. Я сказав, що роблю й чекаю. Я просто фізично не встиг би зробити візу. Віза у Канаду робиться трошки довго", — наводить слова Сікана FootballHub.

Цього сезону Сікан провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав три асисти.

Раніше збірна України оголосила свій склад на товариський турнір у Канаді.