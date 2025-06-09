Туреччина

Турецький клуб розчарований результатами сезону, але не готовий платити 15 мільйонів євро за розрив контракту з португальцем.

У турецькому Фенербахче виникла серйозна дилема щодо подальшої співпраці з головним тренером Жозе Моурінью. Як повідомляє авторитетне видання Fotomac, керівництво стамбульського клубу незадоволене підсумками сезону 2024/25 і розглядає можливість зміни наставника.

Втім, ситуацію ускладнює фінансова сторона питання. У контракті з португальським фахівцем прописано пункт про компенсацію у випадку дострокового розірвання — сума становить 15 мільйонів євро. Така виплата є серйозним тягарем для клубу, тож наразі Фенербахче не ухвалив остаточного рішення.

Одним з основних кандидатів на заміну Моурінью називають Ісмаїла Картала, який наразі очолює іранський Персеполіс. Тренер уже має досвід роботи в структурі Фенербахче, що робить його зручним варіантом на випадок зміни наставника.

Клуб очікує, що найближчим часом ситуація проясниться, адже команда має розпочати підготовку до нового сезону вже в липні.

Раніше Моурінью спростував переговори з португальською федерацією.