Англія

Лондонці змагатимуться за підпис німця з Тоттенгемом і Наполі.

Лондонський Арсенал приєднався до перегонів за підписання вінгера Баварії та збірної Німеччини Лероя Сане. Як повідомляє Sky Sports, 29-річний футболіст покине мюнхенський клуб цього літа як вільний агент – сторони не змогли дійти згоди щодо продовження контракту.

Окрім Арсеналу, інтерес до Сане проявляють і інші європейські клуби – серед них лондонський Тоттенгем і Наполі, який бачить у трансфері шанс утримати головного тренера Антоніо Конте.

Для Сане можливе повернення в АПЛ не буде новим викликом – у 2016–2020 роках він успішно виступав за Манчестер Сіті. Його трансферна вартість наразі оцінюється в 38 мільйонів євро, хоча статус вільного агента дозволяє клубам уникнути витрат на викуп контракту.

У сезоні-2024/25 Лерой Сане провів 45 матчів за Баварію у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши шість результативних передач.