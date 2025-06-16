Туреччина

Цікава новина з Туреччини.

Стамбульський Фенербахче має намір влітку оформити трансфер лідера лондонського Тоттенгема Сон Хин Міна. Про це повідомляє турецький журналіст Ягиз Сабунджуоглу.

За інформацією джерела, в трансфері 32-річного південнокорейця особисто зацікавлений головний тренер "канарок" Жозе Моурніью, який свого часу працював з ним у Тоттенгемі.

Зазначається, що португальський фахівець вже мав особисту розмову з Соном щодо переходу до Фенербахче. Сам футболіст не виключив можливість приєднатися до турецького гранда.

Підкреслюється, що "шпори" не проти продажу свого ветерана, але за суму не меншу ніж 30 млн. євро.

Минулого сезону Сон Хин Мін відіграв за Тоттенгем 46 матчів, забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.