"Гірники" намагаються переманити турка, збільшивши йому зарплату в десять разів.
Ісмаїл Юксек, Getty Images
06 червня 2025, 12:25
Півзахисник Фенербахче Ісмаїл Юксек може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Ягіз Сабунджоглу.
За інформацією джерела, 26-річний турок потрапив у сферу інтересів донецького Шахтаря, який вже зв'язався з самим футболістом та його агентом.
Шахтар пропонує збільшити зарплату футболіста в десять разів порівняно з його окладом у турецькому клубі.
Наголошується, що Юксек є пріоритетною метою нового наставника "гірників" Арди Турана.
Минулого сезону Юксек провів 30 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що ФІФА зобов’язала Корінтіанс виплатити Шахтарю компенсацію щодо Майкона.