Україна

"Гірники" намагаються переманити турка, збільшивши йому зарплату в десять разів.

Півзахисник Фенербахче Ісмаїл Юксек може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Ягіз Сабунджоглу.

За інформацією джерела, 26-річний турок потрапив у сферу інтересів донецького Шахтаря, який вже зв'язався з самим футболістом та його агентом.

Шахтар пропонує збільшити зарплату футболіста в десять разів порівняно з його окладом у турецькому клубі.

Наголошується, що Юксек є пріоритетною метою нового наставника "гірників" Арди Турана.

Минулого сезону Юксек провів 30 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що ФІФА зобов’язала Корінтіанс виплатити Шахтарю компенсацію щодо Майкона.