Серб може перебратися до Стамбулу.
Dušan Vlahović, getty images
08 червня 2025, 15:52
Турецький Фенербахче зробив пропозицію туринському Ювентусу щодо нападника Душана Влаховича. Про це повідомляє Sport Mediaset.
За інформацією джерела, керівництво "канарок" запропонувало "зебрам" 30 млн. євро за 25-річного серба. Самому форварду стамбульський гранд готовий платити десять мільйонів євро на рік.
Зазначається, що боси Ювентуса серйозно розглядають пропозицію Фенербахче.
Чинна трудова угода футболіста з "б'янконері" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
У сезоні-2024/25 Душан Влахович відіграв за Ювентус 41 матч, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ювентус викупив Келлі у Ньюкасла.