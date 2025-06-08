Туреччина

Серб може перебратися до Стамбулу.

Турецький Фенербахче зробив пропозицію туринському Ювентусу щодо нападника Душана Влаховича. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, керівництво "канарок" запропонувало "зебрам" 30 млн. євро за 25-річного серба. Самому форварду стамбульський гранд готовий платити десять мільйонів євро на рік.

Зазначається, що боси Ювентуса серйозно розглядають пропозицію Фенербахче.

Чинна трудова угода футболіста з "б'янконері" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Душан Влахович відіграв за Ювентус 41 матч, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус викупив Келлі у Ньюкасла.