Туреччина

На Арсенія Батагова претендували клуби з Італії та Франції, але керівництво Трабзонспора вирішило зберегти одного з ключових гравців оборони.

23-річний захисник Трабзонспора та молодіжної збірної України Арсеній Батагов потрапив у шортлисти кількох клубів із провідних європейських чемпіонатів. За інформацією Günebakış Haber, футболістом активно цікавились команди з італійської Серії А та французької Ліги 1.

Попри це, в Трабзоні ухвалили чітке рішення — Батагов залишається. Тренерський штаб на чолі з Фатіхом Текке та керівництво клубу не мають наміру розглядати жодних пропозицій щодо продажу українця. У клубі задоволені прогресом захисника, його стабільною грою та лідерськими якостями, які він демонструє протягом сезону.

У кампанії-2024/25 Батагов провів 23 матчі, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу. Його контракт чинний до літа 2028 року, а ринкова вартість оцінюється приблизно в 3,5 мільйона євро.

Очікується, що Батагов залишиться важливою фігурою в побудові захисної лінії Трабзонспора принаймні на наступні кілька сезонів.

Раніше повідомлялося, що клуб Ліги 1 запропонував за Батагова близько п'яти млн євро.