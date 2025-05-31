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Український захисник відновився після травми.

Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов приїхав до розташування збірної України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

23-річний українець відновився після травми та зможе допомогти національній команді у найближчому матчі в рамках підготовки "синьо-жовтих" до молодіжного Євро-2025.

Також зазначається, що Володимир Салюк приєднається до команди після матчу плей-оф за місце в УПЛ за Металіст 1925, а Артем Смоляков прибуде до збірної після дозволу від Лос-Анджелеса.

У найближчому товариському матчі Україна зіграє проти Іспанії. Гра відбудеться 6 червня у містечку Алькоркон.