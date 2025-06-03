Англія

Лондонці не змогли узгодити особисті умови з вінгером, який повертається до Манчестер Юнайтед.

Джейдон Санчо більше не гратиме за Челсі — клуб вирішив припинити переговори з вінгером через відсутність згоди щодо особистих умов контракту. Про це повідомляє The Athletic.

Лондонці змушені будуть виплатити п'ять мільйонів фунтів стерлінгів компенсації за дострокове припинення угоди. Таким чином, Санчо повертається до Манчестер Юнайтед, який володіє правами на футболіста.

24-річний футболіст провів 29 матчів за команду Енцо Марески, відзначившись двома голами і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може придбати Мудрика.