Туреччина

Українець влітку залишиться в Трабзоні.

Турецький Трабзонспор прийняв рішення щодо майбутнього в команді українського форварда Данило Сікана.

За інформацією турецького видання Fanatik, керівництво "чорноморців" вирішило зберегти в своєму складі 24-річного українця у наступному сезоні попри інтерес до нападника з боку новачка турецької Суперліги Коджаеліспора та Газіантепа.

Зазначається, що на збереженні Сікана особисто наполягав головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро. Саме за таку суму грошей українець в січні приєднався до турецької команди з донецького Шахтаря.

Минулого сезону Данило Сікан відіграв за Трабзонспор 18 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.