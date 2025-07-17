Українець влітку залишиться в Трабзоні.
Danylo Sikan, getty images
17 липня 2025, 15:50
Турецький Трабзонспор прийняв рішення щодо майбутнього в команді українського форварда Данило Сікана.
За інформацією турецького видання Fanatik, керівництво "чорноморців" вирішило зберегти в своєму складі 24-річного українця у наступному сезоні попри інтерес до нападника з боку новачка турецької Суперліги Коджаеліспора та Газіантепа.
Зазначається, що на збереженні Сікана особисто наполягав головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро. Саме за таку суму грошей українець в січні приєднався до турецької команди з донецького Шахтаря.
Минулого сезону Данило Сікан відіграв за Трабзонспор 18 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.