Туреччина

Турецький клуб не має наміру відпускати українця за суму менше 15 мільйонів євро.

Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє видання Gunebakis.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця активно зацікавлений Лаціо, який вже зробив дві пропозиції туркам, але обидва рази отримав відмову.

Перша пропозиція "орлів" становила дев'ять мільйонів євро, після чого римський клуб запропонував 12 млн євро.

Однак Трабзонспор, як і раніше, стоїть на своєму і не бажає відпускати футболіста збірної України за суму менше 15 млн євро.

Також відомо, що у послугах Батагова зацікавлені клуби з Англії та Франції.

Минулого сезону Батагов провів 23 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.