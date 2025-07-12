Англія

Клуб відхилив пропозицію Ноттінгем Форест у 12 млн євро.

Турецький Трабзонспор відхилив пропозицію англійського Ноттінгем Форест щодо трансферу українського захисника Арсенія Батагова. Англійці були готові викласти 12 мільйонів євро за 23-річного футболіста, однак у Туреччині вважають цю суму недостатньою.

За інформацією порталу 61SAAT, керівництво Трабзонспора назвало свою мінімальну вимогу — 17 мільйонів євро. Якщо Ноттінгем піде на цю суму, турецький клуб почне шукати заміну для українського оборонця.

У сезоні, що минув, Батагов провів у складі Трабзонспора 23 поєдинки, в яких відзначився двома голами і однією гольовою передачею. Його чинний контракт розрахований до кінця червня 2028 року, при цьому клуб має право продовжити угоду ще на один сезон. Згідно з оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Батагова складає приблизно 4,5 мільйона євро.