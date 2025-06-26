Турецький клуб наблизився до підписання півзахисника Шахтаря за суму близько шість-сім мільйонів євро.
Артем Бондаренко, Шахтар
26 червня 2025, 16:17
Артем Бондаренко вже незабаром може змінити клубну прописку. Турецький Трабзонспор активно просувається в перемовинах із донецьким Шахтарем щодо трансферу українського півзахисника, повідомляє Taka Gazete.
Сторони досягли значного прогресу в обговоренні деталей угоди, і трансфер за орієнтовну суму шість-сім мільйонів євро практично узгоджено.
У сезоні-2024/25 Бондаренко провів 41 матч у всіх турнірах у складі "гірників", відзначившись 12 голами та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, Шахтар фінішував нижче другого місця вперше за 29 років.