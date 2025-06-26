Україна

Турецький клуб наблизився до підписання півзахисника Шахтаря за суму близько шість-сім мільйонів євро.

Артем Бондаренко вже незабаром може змінити клубну прописку. Турецький Трабзонспор активно просувається в перемовинах із донецьким Шахтарем щодо трансферу українського півзахисника, повідомляє Taka Gazete.

Сторони досягли значного прогресу в обговоренні деталей угоди, і трансфер за орієнтовну суму шість-сім мільйонів євро практично узгоджено.

У сезоні-2024/25 Бондаренко провів 41 матч у всіх турнірах у складі "гірників", відзначившись 12 голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, Шахтар фінішував нижче другого місця вперше за 29 років.