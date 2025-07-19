Туреччина

33-річний захисник після відходу з Реала обмірковує пропозицію Бешикташа.

Після завершення контракту з Реалом правий захисник Лукас Васкес одразу потрапив у поле зору кількох клубів. Одним із перших, хто проявив до нього інтерес, став турецький Бешикташ, повідомляє іспанська AS.

Васкес зараз є вільним агентом, що дозволяє Бешикташу підписати його без трансферної виплати. За час виступів у Реалі футболіст чотири рази ставав чемпіоном Іспанії та п’ять разів вигравав Лігу Чемпіонів.

Президент Бешикташа Сердар Адалі та керівництво клубу уважно стежать за ситуацією і вже зв’язалися з 33-річним гравцем. Лукас наразі обговорює можливість переходу в Стамбул зі своєю родиною та агентом.

Нагадаємо, що саме Бешикташ зустрінеться з Шахтарем у другому раунді Ліги Європи — матчі заплановані на 24 і 31 липня.