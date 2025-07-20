Туреччина

Данило Сікан забив на дев'ятій хвилині зустрічі.

Трабзонспор продовжує підготовку до старту нового сезону у турецькій Суперлізі.

У черговому контрольному матчі Трабзонспор розгромив іранський Зоб Ахан із рахунком 4:0.

У складі турецької команди голами відзначилися Мустафа Ескіхеллач, Феліпе Августо, Боран Башкан та український форвард Данило Сікан, який забив на дев'ятій хвилині.

Danylo Sikan’ın golüyle Zob Ahan Esfahan karşısında 1-0 öne geçiyoruz 💪pic.twitter.com/ef9FS9Abe1 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 20, 2025

Також додамо, що разом із Сіканом в основному складі команди на поле вийшов захисник Арсеній Батагов. Водночас Олександр Зубков пропустив гру через проблеми зі здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що Сауль Ньїгес стане одноклубником трьох українців.