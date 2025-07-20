Данило Сікан забив на дев'ятій хвилині зустрічі.
ФК Трабзонспор
20 липня 2025, 20:38
Трабзонспор продовжує підготовку до старту нового сезону у турецькій Суперлізі.
У черговому контрольному матчі Трабзонспор розгромив іранський Зоб Ахан із рахунком 4:0.
У складі турецької команди голами відзначилися Мустафа Ескіхеллач, Феліпе Августо, Боран Башкан та український форвард Данило Сікан, який забив на дев'ятій хвилині.
Також додамо, що разом із Сіканом в основному складі команди на поле вийшов захисник Арсеній Батагов. Водночас Олександр Зубков пропустив гру через проблеми зі здоров'ям.
Раніше повідомлялося, що Сауль Ньїгес стане одноклубником трьох українців.