Туреччина

Словенський захисник підпише чотирирічний контракт із клубом Жозе Моурінью після завершення переговорів між сторонами.

Фенербахче та ПСЖ досягли остаточної згоди щодо трансферу Мілана Шкрініара. Французький клуб отримає десять мільйонів євро за повноцінний перехід центрального захисника, який минулий період провів у Туреччині на правах оренди.

Шкрініар уже домовився з командою Жозе Моурінью про контракт на чотири роки. Очікується, що захисник зароблятиме 7,5 мільйона євро за сезон. Офіційне підтвердження трансферу має відбутися найближчими днями.

Поки сторони завершували переговори, футболіст тренувався з командою ПСЖ до 21 року. За даними L’Équipe, він був змушений тимчасово мешкати в готелі та добиратися на заняття на таксі, очікуючи на розвиток ситуації.

Ринкова вартість словенця, за даними Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.