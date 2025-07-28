Словенський захисник підпише чотирирічний контракт із клубом Жозе Моурінью після завершення переговорів між сторонами.
Мілан Шкрініар, фото Фенербахче
28 липня 2025, 13:17
Фенербахче та ПСЖ досягли остаточної згоди щодо трансферу Мілана Шкрініара. Французький клуб отримає десять мільйонів євро за повноцінний перехід центрального захисника, який минулий період провів у Туреччині на правах оренди.
Шкрініар уже домовився з командою Жозе Моурінью про контракт на чотири роки. Очікується, що захисник зароблятиме 7,5 мільйона євро за сезон. Офіційне підтвердження трансферу має відбутися найближчими днями.
Поки сторони завершували переговори, футболіст тренувався з командою ПСЖ до 21 року. За даними L’Équipe, він був змушений тимчасово мешкати в готелі та добиратися на заняття на таксі, очікуючи на розвиток ситуації.
Ринкова вартість словенця, за даними Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.