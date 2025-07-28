Франція

Контракт українського захисника з паризьким клубом погоджено до 2030 року, але англійці поки не знижують ціну.

Перехід Іллі Забарного до ПСЖ залишається у пріоритеті для французького гранда. Центрбек збірної України вже узгодив особистий контракт із клубом до 2030 року, і в Парижі були впевнені, що трансфер відбудеться після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

Однак каменем спотикання поки залишається сума компенсації. ПСЖ зробив офіційну пропозицію в розмірі 60 мільйонів євро, яка досі залишається без відповіді. Борнмут наполягає на ціні не нижче 70 мільйонів. Переговори тривають, і до них особисто залучився президент парижан Нассер Аль-Хелайфі.

Водночас ситуацією навколо Забарного користуються й інші претенденти. Зокрема, Тоттенгем готовий запропонувати Борнмуту ті ж 60 мільйонів євро, а Ньюкасл включив українця до свого шорт-листа на літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує покращену пропозицію по Забарному.