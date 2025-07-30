Туреччина

Після фіаско з Шахтарем Бешикташ шукає план Б — чи буде ним італійський наставник?

Ситуація навколо головного тренера Бешикташа продовжує залишатися напруженою. Як повідомляють турецькі ЗМІ, керівництво клубу планує встановити контакт із Роберто Манчіні — колишнім наставником збірної Італії, який наразі очолює національну команду Саудівської Аравії.

За даними видання CalcioMercato, найближчими днями сторони можуть обговорити фінансові умови та загальні вимоги італійця до потенційного контракту.

Ця інформація з’являється на тлі поглиблення кризи у Бешикташі. Раніше повідомлялось, що поразка від Шахтаря в рамках кваліфікації Ліги Європи (2:4) стала серйозним ударом для Уле Гуннара Сульшера. Його позиції й надалі виглядають хиткими, а долю норвежця, імовірно, визначить матч-відповідь у Кракові 31 липня.

До цього серед ймовірних змінників Сульшера називали Нурі Шахіна, але тепер до обговорення підключився і варіант із набагато досвідченішим Манчіні.

Разом із ним розглядається ще одна відома в Туреччині фігура — Серген Ялчин, який свого часу вже приводив Бешикташ до чемпіонства. Повідомляється, що 52-річний спеціаліст готовий повернутись на рік із опцією продовження контракту.

Для Сульшера ситуація дедалі більш критична. Результат матчу проти Шахтаря може остаточно відкрити двері для нового головного тренера.