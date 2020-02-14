Исмаили: В Шахтере есть много игроков, из-за которых Бенфике стоит беспокоиться

Лига Европы

Бразильский латераль высказался о будущем сопернике своей команды в Лиге Европы.

Шахтер встретится с португальской Бенфикой в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Защитник "горняков" Исмаили прокомментировал предстоящее противостояние, высоко оценив способности своих одноклубников.

"Всегда непросто противостоять хорошим соперникам, но для нас это является дополнительным стимулом. К слову, в Шахтере также есть много игроков, из-за которых Бенфике стоит беспокоиться".

"Безусловно, нас ждет хорошие матчи двух хороших команд, главная цель которых — как можно дальше пройти в Лиге Европы", – приводит слова Исмаили O Jogo.

Напомним, первый матч Шахтер — Бенфика состоится 20-го февраля на ОСК Металлист. Ранее донецкий клуб огласил заявку на Лигу Европы.