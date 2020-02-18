Лига Европы

Делегация португальского клуба вылетела в Украину.

Бенфика отправилась в Харьков, где проведет первый матч с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Главный тренер "орлов" Бруну Лаге включил в заявку 20 футболистов:

Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин;

Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш;

Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш;

Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза.

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Матч Шахтер – Бенфика состоится в Харькове в четверг, 20 февраля, и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Бенфику обслужит шотландец Бобби Маддэн.

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