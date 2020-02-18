Делегация португальского клуба вылетела в Украину.
Игроки Бенфики, slbenfica.pt
18 февраля 2020, 17:30
Бенфика отправилась в Харьков, где проведет первый матч с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Главный тренер "орлов" Бруну Лаге включил в заявку 20 футболистов:
Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин;
Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш;
Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш;
Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза.
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Матч Шахтер – Бенфика состоится в Харькове в четверг, 20 февраля, и начнется в 19:55 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Шахтер и Бенфику обслужит шотландец Бобби Маддэн.
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