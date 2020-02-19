Лига Европы

Месут Озил и Лукас Торрейра не полетели с Арсеналом в Афины на матч Лиги Европы.

Опорный полузащитник Арсенала Лукас Торрейра, включенный в заявку команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, заболел и не полетел с командой в Афины, однако если до вечера среды, 19 февраля, в его самочувствии наметится улучшение, он вылетит в Грецию, чтобы успеть к поединку — сообщил официальный сайт "канониров".

Также, помимо травмированных Калума Чемберса, Седрика Суареша и Кирана Тирни, против Олимпиакоса не сыграет Месут Озил, но по причинам личного характера.

Матч Олимпиакос — Арсенал состоится в четверг, 20 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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