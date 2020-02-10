Англия

Немецкий хавбек рассказал об изменениях в Арсенале.

Полузащитник Арсенала Месут Озил признался, что команда изменилась в лучшую сторону после увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера и прихода Микеля Артеты на эту должность.

"Как команда, мы стали намного счастливее, и абсолютно все футболисты хотят отдать всех себя для этого клуба".

"Особенно тактически мы значительно прогрессируем, и я надеюсь, что в будущем мы будем более успешными", — приводит слова Озила Sky Sports.

Стоит отметить, что Арсенал не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах, однако четыре из них "канониры" сыграли вничью.

Напомним, ранее Эктор Бельерин также отмечал положительные аспекты после прихода Микеля Артеты на пост главного тренера.