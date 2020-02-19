Лига Европы

Тренер Байера Петер Бос рассказал о подготовке команды к матчу Лиги Европы против Порту.

Накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Порту Петер Бос озвучил задачи, стоящие перед Байером.

"Конечно, нам больше хотелось бы играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы, но это не значит, что мы пали духом. – сказал тренер Байера на предматчевой пресс-конференции. – В любом турнире и против любого соперника Байер играет только на победу".

"Если учесть, что Порту — это команда уровня Лиги чемпионов, а мы недавно отлично сыграли против Боруссии Д, которая здорово выступает в Лиге чемпионов, то можно сказать, что матч Байер — Порту тоже будет очень высокого уровня. Мы рассчитываем победить и пройти по турнирной дистанции как можно дальше".

Матч Байер — Порту состоится в четверг, 20 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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