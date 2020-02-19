Англия

22-летний англичанин может пропустить Евро-2020 из-за травмы.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не появлялся на футбольном поле с середины января из-за травмы, которую он получил в матче 1/32 Кубка Англии против Вулверхэмптона.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер признался, что 22-летний англичанин будет отсутствовать как минимум несколько месяцев.

"Надеюсь, Маркус еще сыграет в этом сезоне. Требуется время, я не врач. Я надеялся, что он выздоровеет быстрее, чем это происходит сейчас".

"Рашфорд не сможет играть еще несколько месяцев. Если процесс восстановления не ускорится, то он может пропустить Евро-2020", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Маркус Рашфорд попал в рейтинг самых дорогих игроков до 23-х лет, опередив Тимо Вернера и Габриэля Жезуса.

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