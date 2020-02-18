Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал спорные эпизоды поединка против Челси.

Манчестер Юнайтед в очередной раз обыграл Челси в этом сезоне. Оле-Гуннар Солкьяер, главный тренер манкунианцев, остался доволен игрой команды в обороне, а также заявил, что Магуайр не должен был быть удален.

"Мы не очень хорошо играли с мячом, иногда мы были неаккуратными и медленными, но в обороне сыграли очень хорошо. Эрик Байи был выдающимся в своей первой игре после возвращения.

Им не повезло с двумя голам, которые отменили после VAR — правильные решения, но они были пограничными.

Гарри Магуайру повезло? Я так не думаю, против него сначала сфолили, и Батшуайи должен был упасть на него сверху, поэтому он выставил ногу и ударил его. Я не видел фол Фреда в моменте с отмененным голом. К счастью, когда я играл, не было VAR. Жиру был на стопу или в полстопы в офсайде, по крайней мере это было не плечо.

Погба? Поль должен вернуться на тренировку завтра, так что посмотрим, где он", — приводит слова норвежца BBC.

Отметим, что агент француза Мино Райола заявил, что Погба — не собственность Солскьяера.