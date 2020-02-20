Лига Европы

Полузащитник Шахтера понимает, что "горняков" ожидает еще сложный ответный поединок с Бенфикой.

Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл Бенфику – 2:1. Алан Патрик рад этой победе, но не спешит праздновать выход в следующую стадию турнира.

"Важная победа, прекрасно знаем, что пока еще ничего не решено, но у нас теперь есть преимущество. Подготовимся ко второй части противостояния и попытаемся достичь нашей цели – выйти дальше. Очень счастлив", — заявил бразилец в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

"Всегда сложно, когда ты возвращаешься после паузы, но мы отлично провели сборы. Сегодня играли неплохо, но уверен, что с каждой игрой мы будем набирать все больше и больше. К игре в Лиссабоне мы будем еще лучше".

"Хорошо изучили и сильные, и слабые стороны соперника, не дали Бенфике проявить себя. Нужно похвалить команду за этот матч".

Матч дважды серьезно прерывался из-за просмотров видеоповторов – сначала арбитр Бобби Мэдден отменил гол Шахтера, а затем не засчитал взятие ворот "горняков", но назначил пенальти в их ворота.

"Мы адаптируемся к системе VAR. Нужно сохранять концентрацию во время пауз, чтобы затем нормально продолжать матч. Мы могли добиться сегодня большего преимущества. Но мы смогли выиграть и подходим к ответному матчу с определенным преимуществом. Ничего еще не решено, там будет сложно без всяких сомнений. Но я на 100% верю в нашу команду, будем готовиться, чтобы пройти дальше", — добавил Патрик.

Ответный матч Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне, а перед этим "горняки" сыграют в рамках чемпионата Украины с Десной 23 февраля.