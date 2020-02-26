Лига Европы

Главный тренер Бенфики высказался об ответном поединке с "горняками" в Лиге Европы.

Донецкий Шахтер отправился в Португалию, где в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сыграет против Бенфики.

Главный тренер лиссабонского клуба Бруно Лаже прокомментировал кадровую ситуацию в преддверии поединка с "оранжево-черными".

"Я не могу сказать, какому турниру мы отдаем большее предпочтение (чемпионат Португалии или Лига Европы — прим. ред.), потому что мы обязаны побеждать в каждом поединке. Нам не нужно постоянно вспоминать неудачные игры".

"У нас хороший подбор игроков, но завтра я узнаю точно, что готов к матчу. Мы ищем стратегию, чтобы быть лучше, ведь мы одна команда и должны играть все вместе. У нас есть опытные футболисты, которым труднее восстанавливаться, чем молодым. Нужно это брать на вооружение, чтобы понимать, кто как играет, и кто как восстанавливается", — начал португальский коуч.

Бенфика проиграла Шахтеру в Харькове со счетом 2:1, однако не потеряла шансы на выход в следующую стадию Лиги Европы. Португальский специалист уверен, что его команде нужно больше контролировать мяч, чтобы добиться положительного результата.

"Думаю, нас ждет тяжелое противостояние с Шахтером. Шансы есть, но завтрашний день станет определяющим моментом. Игроки знают, что должны делать. Эта игра не легче и не сложнее предыдущей. Это совсем другая игра".

"Матч пройдет в несколько этапов, и мы будем искать разные способы идти в атаку. Мы знаем, что нам будет противостоять сильный соперник, поэтому необходимо контролировать мяч. Шахтер умеет использовать свободное пространство, а мы должны успевать реагировать на это. Будем действовать в зависимости от того, как будет проходить поединок", — заявил Бруну Лаже на пресс-конференции.

Отметим, матч Бенфика – Шахтер состоится на Эштадиу да Луш в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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