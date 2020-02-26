Лига Европы

Менеджер "горняков" высказал на пресс-конференции свое мнение о матче против Бенфики.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о повторном матче 1/16 Лиги Европы, в котором дончане сразятся с Бенфикой.

"Когда мы делаем презентацию соперника нашим игрокам, мы всегда ставим приблизительный стартовый состав оппонента, и этот матч не стал исключением. Мы стараемся объяснить игрокам, что будет происходить, если им будут противостоять определенные одиннадцать футболистов, что они будут делать и что необходимо делать нам".

"Нас ждет сбалансированная игра. Это будет отличная борьба обеих команд. Надеемся, что на поле будет красивый атакующий футбол, как это было в Харькове. Самое главное — это продемонстрировать силу нашей команды. Мы больше уделяем время этому, чем сопернику".

Кроме того, Каштру рассказал, насколько он оптимистичен перед встречей, благодаря удачному результату в первой игре.

"Я всегда рассматриваю футбол как оптимист и как пессимист. Мы понимаем, насколько разные события могут происходить в течение любых турниров. Иногда ты ждешь одного, а происходит все иначе. Шахтер и Бенфика могли бы играть в финале Лиги Европы. Возможно, именно мы там будем. Кто-то станет победителем турнира. Возможно, это будем мы".

Также специалист поведал об особенностях работы в украинской команды и поделился опасениями, которые у него возникли в связи с паузой в украинских турнирах.

"Честно говоря, я первый раз работаю в команде, которая проводит такую длинную зимнюю паузу. Мне всегда было интересно, что же может произойти. Ведь многие говорили, что Шахтер не будет подготовлен физически, команда будет уставшая. Я же говорил, что у нас будет достаточно времени подготовиться и отдохнуть, мы не будет перегружены физически".

"После этого следует психологическая составляющая. Все игры сильно выматывают, ты от них устаешь. Ты ощущаешь постоянную нагрузку. А у нас такого не было. Товарищеские поединки не несут такую нагрузку, как официальные".

"Затем идет ментальная составляющая. Когда нужно вовремя отдать пас, понять, что происходит на поле. За это я переживал, как команда сможет себя показать в этом компоненте. Тем не менее, мы провели два официальных поединка, которые показали, что мы готовы и в этой составляющей. Поэтому, я с оптимизмом подхожу к ответной игре, я знаю, что нам предстоит. Первый матч после паузы уже состоялся".

Также Каштру не стал делать смелые прогнозы касательно того, по какому сценарию может пойти ответная игра.

"Для любого тренера всегда очень сложно играть в таких поединках. Когда ты играешь в матчах на вылет, каждый из менеджеров переживает определенные критические моменты. Можно выставить стартовый состав на матч, но в течение встречи часто происходят эти самые критические моменты, когда надо менять игроков и схемы. Не стоит забывать, когда ты укрепляешься справа, то может потерять что-то слева. Укрепляешь атаку — может потерять в защите".

"Кто-то в завтрашнем поединке будет проигрывать, и будет необходимо принять эти критические решения. Когда все вокруг горит, голова тренеров должна быть ледяной. Никто не знает, что будет завтра. Можете анализировать состав, кто будет играть, какие будут схемы, но никто не знает, что произойдет за 10-15 минут до конца второго тайма. Самое важное, смотреть за своей командой, а что будет делать соперник — это нельзя предугадать".

Менеджер ответил на вопрос, не станет ли для него проблемой, что ему предстоит выбить из турнира команду из родной страны.

"Скажу раз и навсегда. Наш Шахтер должен выиграть и пройти дальше. Извините португальцы, но все об этом знают. Я действительно счастлив вернуться в Португалию, для меня первый опыт играть с другой командой в своей родной стране. На стадионе Бенфики переживаются великолепные эмоции, тысячи болеют за свою команду. Это очень красиво, быть в такой атмосфере и выступать на такой арене".

"Я всегда хочу, чтобы Португалия проходила дальше во всех соревнованиях, но не в этот раз. Сейчас дальше должен идти Шахтер".

Напоследок, тренер рассказал о состоянии хавбеков Виктора Коваленко и Алана Патрика перед матчем и поделился планом, как вновь обыграть Бенфику.

"Есть сомнения, смогут ли Коваленко и Алан Патрик принять участия в матче, это не секрет. Если говорить о нашей стратегии, то нам необходимо найти хрупкие стороны у Бенфики и придумать, как можно ими воспользоваться", — сказал Каштру на пресс-конференции.

Кроме того, наставник "горняков" заявил, что Шахтер и Бенфика — это гранды европейского футбола.

Ранее свой комментарий перед ответной встречей против португальской команды дал защитник дончан Исмаили.