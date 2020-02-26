Лига Европы

Португальский защитник высказался о втором матче Лиги Европы против Шахтера.

Донецкий Шахтер отправился в Португалию, где в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сыграет против Бенфики.

Защитник лиссабонского клуба Ферру прокомментировал предстоящее противостояние и заявил об уверенности в том, что домашние трибуны имеют важную роль для команд.

"Мы играем дома, и я думаю, что у нас есть все шансы, чтобы пробиться в следующую стадию. Конечно, Шахтер — это непростая команда. Соперник очень силен, но играть при своих трибунах – это совершенно не то, что выступать в гостях".

"Я не могу отвечать за всю команду и ее поражения, поскольку я нахожусь не один на поле. Есть матчи, которые даются нам легко, а есть те, которые тяжело. В любом случае, будем анализировать и играть на атаку", — заявил Ферру на пресс-конференции.

Отметим, матч Бенфика – Шахтер состоится на Эштадиу да Луш в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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